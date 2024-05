“Este año más que nunca estamos en la calle para dejarle claro al señor Presidente que él no va a destruir de ninguna manera el estado social de derecho por el que nuestros antepasados lucharon. Todas esas medidas impulsadas por el señor Presidente van a ser rebatidas por nosotros y hoy estamos aquí para reivindicar la jornada de 8 horas. Estamos aquí para decirle que no va a hacer por un referéndum que él mande en este país, aquí tenemos una ciudadanía consciente y que no va a permitir que siga manoseando lo que tenemos por derecho. Tenemos una bancada de seis diputados que le están parando a este señor sus ansias autoritarias y vulgares”, dijo Mora.