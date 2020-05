Redacción-Muchos trabajadores en nuestro país adoptaron la modalidad del teletrabajo desde hace ya varias semanas como medida de protección ante los contagios del COVID-19.

Pese a que algunos han regresado, todavía muchas personas continúan trabajando desde sus casas. Mientras tanto, sus vehículos permanecen estacionados en sus cocheras.

Sin embargo, los carros que ya llevan varias semanas sin ser utilizados y que pueden pasar otros días en la misma condición pueden sufrir daños. La falta de actividad de los automóviles puede traer algunas complicaciones.

Averías en el motor, en las llantas, en el sistema de frenos y otras podrían prevenirse si se acatan las recomendaciones de los expertos. Gabriel Hernández, experto de Autopits explicó que en estos tiempos de cuarentena es importante revisar la presión de las llantas al menos una vez a la semana para comprobar que tienen la presión correcta.

Además, se debe mover un poco el vehículo para cambiar el punto en que se apoya.

Lo aconsejable –según el experto- es arrancar el vehículo una vez al día durante 5 minutos, esto con el objetivo de que el aceite circule por el motor y al mismo tiempo evitar que se pierdan propiedades.

“Definitivamente arrancar el carro constantemente es muy necesario para evitar muchos daños, por ejemplo, si lo arrancamos constantemente evitaremos que la batería se descargue”, explicó Hernández.

Otro detalle importante es que mientras el auto está inactivo, lo ideal es mantener el depósito de combustible lleno para que haya menos espacio para su evaporación.

“El vehículo debe de permanecer bajo la sombra para que la larga exposición bajo el sol no dañe las escobillas, que no las seque y que no se dañe la pintura y los plásticos del vehículo”, recomendó también el experto.

Las fugas también pueden detectarse y corregirse si mueve el vehículo y se identifica algún derrame en el suelo.

Cuidado con las baterías

Hay detalles que muy pocas veces se toman en cuenta y que a muchos dueños de vehículos involucra como lo es el tema de los accesorios que les han conectado a sus carros como, alarmas, radios, pantallas, GPS y otros, pues todo esto le genera un consumo adicional a la batería.

Respecto a esto, el experto indica que en esos casos en que no se esté usando el vehículo, lo mejor es desconectarlos ya que pueden provocar que se descargue la batería.