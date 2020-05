El país tardó 84 días para llegar a los mil casos confirmados

Redacción – El Ministro de Salud, Daniel Salas, le pide a los ticos no bajar la guardia, ya que el país aún sigue en pandemia y en medio de un virus que se transmite fácil.

Salas afirma que gran parte de la población cree que ya puede retomar su vida normal, ya que en Costa Rica no se ha presentado un colapso del sistema de salud.

Muchos ciudadanos no han hecho caso a las medidas sanitarias. Ante ello, Salas cree que todo se debe porque en 84 días del inicio del virus, el país reporta mil casos

Pero en caso que todo empeore se podrían reportar personas fallecidas de forma intensa en pocos días, tal y como ha pasado en países como Ecuador, Chile y Brasil.

Daniel Salas compareció con conferencia de prensa y señaló que las autoridades seguirán aplicando multas y sanciones a lo que no cumplas las medidas sanitarias.

«La población en general está siguiendo las medidas. Estamos llegando a un punto por el hecho de no ver un debacle o un colapso de los sistemas de salud con muchas personas que fallezcan de forma intensa en pocos días.

El hecho que ya ha pasado casi tres meses de que tuvimos el primer incidente hace pensar a la gente que podemos relajarnos o que podemos retomar la sociedad, pero es difícil porque no lo hemos visto.

Uno quisiera indicar que en cuestión de dos o tres semanas se acabo todo, pero en realidad no es así, porque hay una cantidad importante de personas que todavía no han contraído el virus y esto se va a mantener hasta que no tengamos una vacuna.

O que tengamos la vía de casos de una forma sostenida o de forma prolongada, pues justamente vaya a poner el país de rodillas ante el virus Covid-19. Así que seguiremos aplicando las sanciones y las multas cuando así se encuentra la situación.

En poco ya estamos haciendo un estudio de todas las multas que se han estado aplicando. Insisto, el hecho quedarse en la casa y tratar de no salir, si lo hacemos que sea en burbuja social. Estamos en pandemia y en medio de un virus que se transmite fácil.

El virus cuando agarra velocidad cuesta frenarlo en el sentido de las muertes que produce. Así que estamos en esta disyuntiva, que requiere mucho auto control de todos».

Costa Rica ya reporta casos en 72 cantones, luego de que se uniera a la lista Zarcero. De los mil casos confirmados hay 344 casos activos y 646 recuperados.