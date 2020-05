Radio Victoria, siempre testigos de los grandes acontecimientos del CSH.Desmontando letra por letra; el que por muchos años ha sido nuestro cuartel de mil batallas….letras que han sido forjadas a puro temple y quedarán en la historia como " centenarias letras de oro ". Vendran nuevas letras y Deportes en Victoria será testigo de éstas nuevas luchas.

Posted by Radio Victoria on Thursday, May 28, 2020