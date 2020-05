Big Mac es el goleador activo de los Clásicos Nacionales

Redacción – El atacante rojinegro, Jonathan McDonald, se da el lujo de ser la pesadilla morada en los Clásicos Nacionales y ya está listo para ampliar su currículo.

Jonathan es un dolor de cabeza para el Monstruo en los Clásicos de la última década, ya que sus goles se han vuelto recurrentes en estos importantes duelos.

McDonald juega de manera diferente ante Saprissa, debido que en el dentro de la cancha se le puede ver dando un 200% con tal de hacerle daño a los morados.

El futbolista cumplió una sanción de cuatro partidos y ya está listo para volver a jugar con el León tras 77 días y que mejor regreso que contra el más enconado rival.

«Me he preparado lo mejor posible. Tratando de hacer todo lo más responsable y profesional posible, no es fácil todo el tema de la pandemia y demás. Sabiendo que faltaban muchos partido por delante.

Tengo un grupo de compañeros que siempre me exige. Siempre me exige a estar bien, así que ellos me han ayudado y puedo decir que me prepare lo mejor posible».

Big Mac es tan efectivo ante los morados, que en el último Clásico Nacional marcó un gol y así puso en su currículo su celebración número 17 ante el Monstruo.

Rolando Fonseca es el mayor romperedes en estos encuentros con 19 goles. Aunque eso sí, el amigo del gol lo hizo vistiendo las camisetas de ambas escuadras.

La afición morada le guarda respeto al delantero erizo, aunque eso sí, aún se burlan de los errores cometidos en el pasado por Jonathan McDonald.

El Clásico Nacional 324 de la historia será atípico, ya que será sin público por causa del virus. Así que las aficiones más grandes del país palpitarán el juego desde sus hogares.