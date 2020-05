HOY ES UN DÍA TRISTE PARA LA FAMILIA TRADICIONAL COSTARRICENSE.La entrada en vigencia del matrimonio igualitario golpea el alma de generaciones de costarricenses que cimentaron las bases de un gran país apegados a la familia y la vida.Hoy la esencia del ser costarricense, creyente de Dios, es atropellada por la fuerza de una minoría, que apoyada por los gobiernos PAC, abre portillos a prácticas como el aborto y la ideología de género.Es mi deber y responsabilidad seguir en la lucha contra la agenda PAC, que disfraza de "derechos humanos" su intención de imponer una ideología totalmente contraria a los valores y principios de la mayoría del pueblo costarricense.

Posted by Nidia Céspedes Diputada on Monday, May 25, 2020