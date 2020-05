Redacción- La Parroquia de Santa Bárbara de Pavas, con el apoyo de sus colaboradores, creó unas mamparas acrílicas.

La idea es ofrecer el Sacramento de la Reconciliación y distribuir la Sagrada Comunión, especialmente para cuando se pueda celebrar la Santa Eucaristía con presencia de fieles a partir del 21 de junio.

El Párroco Gerardo León comentó a Danny Solano, de Eco Católico, que vio una iniciativa similar en una iglesia en Alemania, por lo que hicieron las medidas y pidieron ocho acrílicos en total.

Dos servidores tallaron la base de madera, pero para que no quedara solo como un plástico transparente, otra servidora sugirió poner unas calcomanías con un diseño particular con frases como: “Dios no se cansa de perdonar” para los que se van a utilizar en la confesión.

Por su parte, los acrílicos que se van a usar para el Sacramento de la Comunión tienen una abertura en la parte baja, con la intención de que los fieles reciban con sus manos el Cuerpo de Cristo por ahí, estos tienen otras frases como: “Estamos felices de recibirte”.

Esta iniciativa busca evitar la propagación del Covid-19 y resguardar la salud tanto el sacerdote como los fieles.

El padre León también expone que parte del objetivo es que las personas, a pesar del tiempo que ha pasado, sientan que la Iglesia como Madre, los acoge y se preocupa por ellos. “Ha sido una situación difícil, pero creo que detalles como estos pueden hacer una diferencia”, expresó el sacerdote.

Asimismo, la Parroquia colocará en el templo diseños para marcar la distancia entre las bancas, pero con la particularidad de que los espacios vacíos estarán “reservados” para un santo en particular.

El padre León explica que a lado de los fieles puede haber una calcomanía que diga: “No se siente aquí, por favor. Este espacio está reservado para el Padre Pío”, así los asistentes podrán decir que celebran la Eucaristía al lado de un santo.