Las playas estarán abiertas de 5:00 a 8:00 de la mañana

Redacción – ¡Surfistas vuelven a sonreír! Tras una larga espera los amantes a las olas recibieron la aprobación para entrenar en el mar a partir del 18 de mayo.

Los atletas de esta disciplina deportiva recibieron grandes noticias, ya que tienen el aval del Ministerio de Salud para volver hacer lo que tanto les apasiona.

El anuncio se dio en conferencia de prensa del gobierno, que dio a conocer las nuevas medidas, que forman parte de la reactivación progresiva de la economía.

Las mismas regirán del 16 al 30 de mayo y conforme se comporte la pandemia en el país se daría a conocer una posible extensión de la misma.

Ante esto, los surfistas del país podrán ya tiene el visto bueno para atravesar la playa e ingresar el mar para realizar sus maniobras en las olas.

El Ministro de Salud, Daniel Salas, dio a conocer lo siguiente este 11 de mayo en conferencia de prensa.

«Vamos a empezar del 16 al 31 de mayo con playas abiertas de 5:00 am a 8:00 am -no se incluye fines de semana-. Esto es una apertura inicial y ahí se va a permitir que ingresen hacer surf. Pero no se busca que hayan aglomeraciones en las playas.

Este horario no va a permitir que las personas de la Gran Área Metropolitana, por ejemplo vayan y vuelvan tan rápidamente. La idea es no conglomerados».

Las autoridades cerraron las playas desde el 24 de marzo por intermedio de un decreto firmado por el presidente de la República, Carlos Alvarado.

El Ministerio de Deportes aprobó el protocolo de salud presentado por la Federación Costarricense de Surf, que permite a los atletas volver a conquistar el mar.

Los deportistas deberán seguir varias medidas sanitarias, que les otorgarán las autoridades que rigen el surf en suelo costarricense.