En Nicoya luchan para el «Uyuyuy Bajura» no se apague este 2020

Redacción – La localidad cuna del Día de la Anexión de Guanacaste, Nicoya, ha ideado un plan para festejar el 25 de julio en medio de la pandemia por el Covid-19.

A falta de menos de un mes para la celebración, la Municipalidad de Nicoya ha hecho un plan para que la fecha no pase desapercibida, a pesar del mortal virus.

Esta fecha es la más importante para el pueblo guanacasteco, ya que ese día salen a relucir las tradiciones y costumbres, que le han dado una propia identidad a la provincia.

Los 11 cantones de Guanacaste se viste de gala todos los 25 de julio, pero especialmente Nicoya, cuna de los festejos todos los años.

Lea también: Nicoya le hace frente a llegada de indocumentados con fuertes operativos en el cantón

En la ciudad colonial de Costa Rica son conscientes, que este año no se podrán realizar actividades con grandes aglomeraciones, tales como actos cívicos y entre otros.

A pesar de la complicada situación por el virus, en Nicoya luchan para que las bombas, retahílas y el «Uyuyuy Bajura» no pierdan su sabor este 2020.

Pero no solo en Nicoya están en la lucha para hacer actividades, ya que también Liberia, Santa Cruz y los demás cantones están a la espera de un plan del gobierno.

La idea es realizar los festejos de forma virtual y de esa forma los guanacastecos y la población en general, vivan la fiesta de la Anexión desde sus casas.

El alcalde de Nicoya, Carlos Armando Martínez, conversó con AMPrensa.com y contó detalles de la propuesta que tiene en mente para el 25 de julio.

«Vamos hacer una propuesta virtual de celebración, también vamos a ver porque la fecha es tan importante, que no puede pasar inadvertida, independientemente.

Recordemos que le ministro de Salud ha expresado que el Covid-19 es algo que nos acompañara mucho tiempo. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos en los protocolos. Aunque no se promueven grupos de personas, si podemos celebrar la fecha.

Tenemos que encontrar la forma de adaptarnos y realizar una celebración, de modo que las autoridad avalen la fecha. Hay que recordar que es la fecha histórica, en que las autoridades vuelven sus ojos a Guanacaste.

Particularmente a nosotros en el contexto de Nicoya, cuna de la Anexión. Ningún guanacasteco debe promover que la celebración sea inadvertida, por el contrario debemos encontrar la forma de celebrar, particularmente tenemos una propuesta.

He sido muy enfático con Casa Presidencial, que se debe celebrar. Mande una propuesta y ya he tenido acercamientos con la primera dama. Espero que haya una forma para celebrar y que la fecha no pase por alto.

Particularmente la municipalidad de Nicoya esta trabajando una propuesta virtual de la semana cultural y ya la tenemos casi que lista. La fecha más que conmemorativa también ha permitido que los gobierno rindan cuentas con lo que hace en Guanacaste».

Nicoya se ha convertido en el cantón más golpeado por el virus en Guanacaste, debido que actualmente registran 56 casos activos del Covid-19.