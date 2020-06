Costa Rica alcanzó 1084 infectados por el Covid-19

Redacción – El ministro de Salud, Daniel Salas, le llama la atención a los ticos y les pide abstenerse de hacer fiestas o cualquier tipo de reunión en sus hogares.

Salas le pide a los costarricenses no bajar la guardia, a pesar de que Costa Rica es uno de los pocos países de América que todavía no reporta transmisión comunitaria.

América Latina se ha convertido en el epicentro de la pandemia en el mundo y por ello, Salas le hizo un llamado de unión y actitud positiva a la ciudadanía nacional.

El jerarca sabe que para los ticos es difícil el distanciamiento social. Pero ahora es muy necesario para que se gane la contienda ante el mortal Covid-19.

Daniel Salas compareció ante los medios de comunicación y le hizo un llamado a toda la ciudadanía nacional, con el fin de que la pandemia no arrodille a Costa Rica.

«No es el momento de hacer fiestas o cualquier tipo de reunión, abstengámonos. No rompamos el concepto de la burbuja social, por que no es el momento. Vendrá momentos en el que podremos todos volver abrazarnos y volver a convivir.

Sé que nos hace falta, pero en este momento estamos hablando de muchas vidas que están en juego, personas que queremos tener ahí después de que pase todo esto cerca de nosotros. Mantengamos siempre esa actitud positiva y disciplina».

72 cantones han reportado casos positivos de coronavirus. Además, ya se han recuperado un total de 676 personas, que suman un 62.3% de los pacientes en el país.