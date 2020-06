Redacción. La diputada puntarenense, Franggi Nicolás, presentará un proyecto de ley para que ningún jerarca gane más que el Presidente.

En la actualidad, existen jerarcas que reciben pagos que superan los siete millones de colones y llegan hasta 11 millones y que «los costarricenses los están costeando».

Entre ellos, la legisladora citó algunos jerarcas del Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Costarricense de Electricidad y los gerentes de los bancos públicos.

El cargo del Presidente de la República es el puesto jerárquico que tiene mayor responsabilidad dentro de la función pública, por lo que no se entiende, no se explica, no se justifica, que a gerentes, a directivos y a altos jerarcas del sector público, les tengamos que alcahuetear salarios mayores que al primer mandatario.

Además, de esta iniciativa, la congresista dijo que ha presentado dos más importante que buscan la contención del gasto público, como lo son, el que pretende eliminar los vehículos discrecionales, así como el que busca eliminar de una vez por todas las pensiones de lujo.

«En los próximos días estaré presentando otras iniciativas que ayuden a hacerle frente a esta dura crisis», aseguró.