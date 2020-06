Redacción. Los especialistas en derecho laboral, Marco Durante y Ronald Gutiérrez, señalaron que la ley de empleo público «sería insuficiente» y que se necesitaría una para cada régimen, al comparecer en la Comisión de Gobierno y Administración.

Señalaron que una normativa que cobije a las 330 instituciones y a los 250 mil empleados públicos podría caer en inconstitucionalidad, y que alegarían que se violenta aspectos como la autonomía, en el caso de universidades y municipalidades, como ocurrió con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Agregaron que la reforma es necesaria, pero el texto tal y como esta podría generar portillos que dejen la aplicación de la norma sin efecto.

El diputado de Nueva República, Jonathan Prendas, mencionó que los expertos no consideraban importante una reforma constitucional, pero que ellos creen que es indispensable para cobijar a todas instituciones autónomas para que se apliquen los cambios para todos y que no pase lo mismo que la reforma fiscal que algunos dijeron que no debían aplicarla.

Las audiencias continuarán en la Comisión de Asuntos de Gobierno y Administración continuará para conocer la posición de especialistas sobre el contenido del expediente 21336 Ley Marco de Empleo Público.