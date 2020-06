Redacción– La exmiss Costa Rica Karina Ramos es criticada en redes por «romper burbuja social».

Circula en redes sociales una fotografía donde Ramos se encuentra en una piscina en un hotel junto a otras personas.

«Hoy en la mañana cuando hice los videos para apoyar los comercios locales, no sabía que las personas de los igloo estaban diciendo en los mensajes que las personas que están en la piscina eran mis familiares y que yo había rentado el hotel completo para ir con mi familia y amigos, lo cual es totalmente falso.

Obviamente no sabía que ellos estaban diciendo eso, en los videos no menciona absolutamente nada al respecto, porque no tenía ni la menor idea de que ellos estaban dando esa información completamente falsa, al parecer para quitarse la responsabilidad de que los invitados en la piscina eran de ellos», manifestó Karina Ramos en su Instagram.

Ramos agregó que el hotel no estaba reservado por ella y que solo eran cuatro personas y cuando vieron que llegaron más personas se retiraron para estar únicamente con su burbuja.

«Lo hicimos justamente para no romper los lineamientos del Ministerio de Salud. Las villas eran totalmente privadas, justamente para no romper la burbuja», dijo.

Se debe mencionar que las autoridades solicitan respetar burbuja social para evitar expansión del Coronavirus tras flexibilización de medidas.

Es decir, visitar parques nacionales, restaurantes, hoteles y museos solamente con quienes usted convive a diario y no con otros integrantes de la familia, vecinos, compañeros de trabajo o amigos.

«Eso no era una fiesta», agregó Ramos.

Me encanta como les importa a sus influencers la pandemia 🥰 Y uno aquí LOCA DE ESTAR ENCERRADA RESPETANDO LA VIDA DE LOS DEMÁS. pic.twitter.com/20pwaCGAmf — Francella (@fmuvi23) June 21, 2020

daniel salas: por favor no se aglomeren y quédense en casa karina ramos: que vayamos en grupo rompiendo la burbuja social a la playita dice — tata (@buckybelova) June 21, 2020