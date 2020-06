Zabala vivió un partido para el olvido

Redacción – El lateral de La Liga, Facundo Zabala, elogia la calidad y velocidad de Christian Bolaños, que tuvo al futbolista rojinegro por la calle de la amargura en la ida.

Zabala vivió un compromiso para el olvido con el capitán del Monstruo, que demostró que a sus 36 años continúa en un nivel bastante bueno.

Bolaños hizo lo que quiso con el futbolista erizo de 21 años, que demostró que a su corta edad todavía le falta mucho que aprender para poder controlar al ídolo morado.

El gran papel del volante morado ayudó para que el Saprissa se dejara la victoria de 0-2 en el primer round de la final de la segunda vuelta y así dejar herido al León.

Facundo Zabala conversó con Deportivas Columbia y elogió la calidad del futbolista del Monstruo, que sacó a relucir todo su colmillo en el duelo ante el argentino.

«Tiene mucha velocidad y mucha experiencia. En este caso me lleva 14 años tiene mucha más experiencia en el fútbol que yo, que no es excusa porque en otro partido la mayoría de los duelos los he ganado yo.

Le tocó jugar mejor a él, me ganaron algunos duelos pero nada, hay que ajustar los detalles para el próximo partido», señaló a Columbia.

El joven rojinegro vivió una de sus peores actuaciones por la lateral izquierda de Alajuelense. En el presente certamen registra 2044 minutos en 23 partidos.