Sistema de Hacienda no lo reconoce

Redacción- Un abogado tuvo que demandar al Estado para poder pagarle una deuda de hace 10 años.

Aunque parezca increíble así fue, por ello, la persona afectada hizo el caso público que llegó a oídos de AM Prensa.

Mario José Varela Martinez, explicó que ha querido pagar la deuda de 90 mil colones, pero como prescribió, el sistema de hacienda no lo reconoce.

«Los bancos no me reciben el dinero y en los sistemas de pago normal, no aparece esa deuda.

HOY 2 DE JUNIO DEL AÑO 2020, tuve que demandar al Estado Costarricense para poder pagarles 90 mil colones. SOLO EN COSTA RICA sucede esto. Que tristeza», comentó Varela.

Asegura que desde hace tres meses ha intentado participar en varias contrataciones en su función como proveedor de algunas instituciones, pero por esta situación no ha podido.

Su última opción para acabar con el problema fue demandar al Estado, pese a insistir en su interés de estar al día con sus obligaciones.