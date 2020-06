Otro golpe que sufrieron fue el descenso de La U-Universitarios puesto que ellos contaban con los derechos de transmisión

Redacción- El periodista de Tigo Sports, Josué Quesada, no ocultó el deseo que tenía de poder formar parte de las semifinales del campeonato nacional.

La eliminación de Guadalupe FC dejó a dicha empresa sin la posibilidad de trasmitir encuentros de la fase final del torneo.

Por lo que la definición por el título pasará totalmente por FUTV, puesto que los cuatro conjuntos involucrados tienen los derechos de trasmisión en dicho canal.

Inclusive dos de los últimos tres campeones nacionales tenían los derechos de trasmisión en Tigo, como es el caso de Herediano en el Apertura 2018 y San Carlos en el Clausura 2019.

«Para la gente que me ha tirado mucho en Twitter y que dice que me fui de vacaciones, mae no me quedé afuera yo, se quedó afuera Guadalupe, Tigo sigue con el negocio como si nada, no nos despeina que nos hayamos quedado sin equipos en semifinales, no voy a ser aquí un mae doble cara, falso, claro que sí nos gusta estar en las semifinales, por su puesto que me hubiera encantado estar en Guadalupe-Saprissa a las 7:00 pm en el Rosabal Cordero, que ahí hubiese sido el partido y en ese horario, nos hubiese encantado a los periodistas de Tigo Sports en las semifinales» afirmó Quesada en el programa «Teléfono Rojo» de radio Omega.

El canal además sufrió otro golpe al finalizar el presente certamen, puesto que uno de sus equip, La U-Universitasrios, perdió la categoría.

Por lo que se encuentran a la espera de que se defina el próximo equipo en ascender para saber si podrán contar con cinco o cuatro equipos en la máxima categoría.

Quesada fue sincero y aceptó que el espera que Sporting FC sea el ascendido, puesto que los partidos como local de dicho conjunto pasarían por el canal antes mencionado.