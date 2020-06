Rodríguez suma cinco partidos con el cuadro pinolero

Redacción – Municipal Grecia dio a conocer la llegada del portero de la Selección de Nicaragua, que logró un acuerdo con el cuadro de Occidente.

Se trata del portero tico – nicaragüense, Brayan Rodríguez, que se convirtió en nueva ficha de los helénicos. El joven de 24 años llega procedente de Carmelita.

El cancerbero cuenta con trayectoria primera división y Liga de Ascenso con los carmelos, donde debutó a los 19 años con grandes actuaciones.

Brayan nació en Costa Rica, sin embargo su mamá es nicaragüense, por lo que ha tenido la oportunidad de defender los colores del combinado del vecino del norte.

«Es una gran oportunidad, muy agradecido por todo lo que me he podido vivir, viajar a varios encuentros con la Selección de Nicaragua me ha servido y he aprendido bastante, son experiencias que lo marcan a uno como futbolista», afirmó Brayan.

Rodríguez cuenta con cinco juegos clase A con el cuadro pinolero. Ha participado en la Copa Oro y jugó varios partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El portero ve como un reto su llegada a Grecia. Además, conoce a Fernando Palomeque por lo que espera adaptarse al grupo.

«Muy contento muy agradecido con Dios con el profe Fernando Palomeque y con la directiva, feliz, ilusionado y con muchas ganas de trabajar y de aportar todo lo que se pueda. Ya estuve con Fernando es una gran persona y entrenador, estoy deseoso de reencontrarme con él y empezar a entrenar”, señaló Rodríguez.

La gerente general de Grecia, Peggy Guillén, asegura que es una buena opción que viene a darle mayor competencia al departamento de porteros.

La llegada de Bryan Rodríguez ha hecho eco en suelo nicaragüense. Varios periódicos del vecino del norte han realizado publicaciones al respecto.