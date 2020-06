View this post on Instagram

El martes 09 de junio en nuestro país; los diputados aprobaron en primer debate el expediente 20299 «Ley contra el acoso sexual callejero». Esta propuesta de ley prohíbe y sanciona las diferentes conductas del acoso sexual en espacios y transportes públicos. Son actos con potencial de causar molestia, malestar, intimidación, humillación, inseguridad, miedo y ofensa, que proviene generalmente de una persona desconocida para quien la recibe y que tiene lugar en espacios públicos, como calles, aceras, parques, plazas, terminales o paradas de transporte público, etc; o espacios de acceso público, como trenes y buses.