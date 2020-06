Futuro del país dependerá de las personas y el acatamiento de medidas

Redacción- Las personas han dejado de respetar las medidas de distanciamiento y restricción, asegura el jefe epidemiológico del Hospital México, Álvaro Áviles.

Lo más preocupante, según el especialista, es que la gente piense que relajar medidas les da permiso «para hacer loco».

Así se expresó el jefe médico al hablar sobre la situación que enfrenta el país en una segunda ola de pandemia por el Covid-19.

Asegura que el país está en una situación compleja en donde el tico se comporta de una forma muy egoísta.

«La gente lo que reclama es que no puedo ir al cine, al teatro, al partido, las personas somos egoístas por naturaleza, no han entendido la gravedad», expresó Áviles en entrevista con AM Prensa.com

El especialista asegura que cada persona tiene en sus manos su futuro y el de todo un país; indica que la educación es primordial en estos momentos para evitar la propagación del virus.

«Al pueblo ya se le ha educado suficiente, nuestros pueblo no es tonto pero no ha querido hacer caso, porque no quiere perder su libertad», comentó.

El llamado que hace el especialista es ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas, no descuidarlas y prestar atención a lo que sucede en las zonas periféricas del país.

Indica que pensar que el peligro solo está en la zona norte no es válido, pues las probabilidades de contagio afecta a todos por igual.

Vigilar de cerca lo que ocurre en Nicaragua y su repercusión en el país, también es clave.

COSTA RICA YA ESTÁ EN UNA SEGUNDA OLA DE LA PANDEMIA

A fecha de este lunes 8 de junio, Costa Rica registra 24 casos más de Covid-19 para un total de 1342.

Se registran 712 personas recuperadas en 66 cantones, con un rango de edad de cero a los 86 años, de las cuales 343 son mujeres y 369 son hombres.

Costa Rica ya está en una segunda ola de la pandemia, indicó este lunes el ministro de Salud, Daniel Salas.

Salas aclaró que esto no quiere decir que el país esté en una segunda fase de contagio comunitario.

Sin embargo, indicó que la característica principal de esta fase es el aumento en los casos.

Esto se ve más claro en la cantidad de casos activos que reporta el país; hoy se contabilizan 620, el número más alto desde el inicio de la pandemia.