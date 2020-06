Redacción- Un padre guitarrista norteamericano decidió utilizar de buena forma el tiempo con su familia en cuarentena, potenciando las habilidades musicales de sus pequeños hijos, con quienes formó la agrupación “Colt Clark and the Quarantine Kids”.

Se debe mencionar que se hicieron famosos en redes sociales por hacer covers de grandes éxitos.

Colt Clark, nombre del padre de esta familia, quedó sin trabajo en marzo de este año a raíz de la propagación del coronavirus en el condado de Hillsborough, Florida, Estados Unidos.

“Alrededor del 16 de marzo, perdí todo, todo mi negocio se canceló y mientras estaba en casa, vi lo buenos que eran los niños con la música”, dijo Colt a un medio local.

Por lo tanto, ha aprovechado el tiempo de cuarentena con su familia para potenciar las habilidades musicales de sus pequeños y así darles un entretenimiento diario.

Cash, Beckett y Bellamy son los pequeños integrantes de esta agrupación, la cual aprende cada día un clásico de la música.

Es importante resaltar que es grabado por Aubree, la madre que es fotógrafa, para luego publicar el video en su canal oficial en YouTube.

La familia tiene miles de suscriptores en YouTube y gran cantidad de reproducciones en sus videos.

Canciones como “Hooked on a feeling”, “Hurts so good”, “Just breathe”, “Come together”, “Video killed the radio star”, “Rocky Raccoon”, “Stand by me”, “I’m a Believer”, “Let’s go crazy”, “Get Back” y “Wagon Wheel” son algunas de las que han grabado hasta el momento.

La niña Bellamy de 6 años es responsable de presentar al grupo, tocar los shakers, cantar y bailar al ritmo de la música de una forma envidiable.

Sin embargo, el éxito que los llevó a viralizarse, fue “Come Together”. El video lo subieron hace una semana y poco a poco consigue más y más reproducciones. Al momento, tiene poco más de un millón de reproducciones.