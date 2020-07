La oferta que llegó por Moya fue muy baja

Redacción- El gerente deportivo del club erizó aclaró las dudas de la posible salida de Jonathan Moya hacia el exterior, donde dejó claro que esperaban una oferta superior a la recibida.

En días anteriores se le relacionó a Moya con un club de Vietnam, país donde jugarán Ariel Rodriguez y Jose Ortiz. Sin embargo, Lleída hizo de conocimiento público que no han recibido ofertas de dicha nación.

El gerente deportivo de los manudos desmintió que el delantero saliera del club, pues hasta con risas sarcásticas dejó claro que la oferta recibida por Moya era muy baja.

«Por Moya llegó una oferta muy muy muy baja, que no era buena para ninguna de las partes, de Vietnam no ha llegado ninguna oferta, tampoco he recibido ofertas por parte del Comunicaciones para hacerse de Ariel Lassiter».

Además, Lleída dejó entrever que la salida de jugadores en la zona ofensiva del club, no es una opción pues en los últimos días la parte ofensiva de los manudos ha sufrido duras salidas.

Por lo que de llegar alguna oferta, tendrá que cumplir con todos los requisitos que pide la directiva del Alajuelense, pues, tienen en e¿cuenta la situación mundial que sufre el fútbol por lo que tienen que velar por sus intereses.

Lea también: Mariano Torres y su deseo con el Monstruo: «Quiero seguir ganando títulos»

Se conoce que el club quien envió la oferta por Jonathan es de Medio Oriente, sin embargo, se desconoce el nombre del equipo que pretendía contar con los servicios del delantero.

De esta forma, Lleída descartó la salida de los jugadores manudos, y solo se daría una eventual salida de los jugadores si la oferta es beneficiosa para todas las partes involucradas.