Ugalde firmó hasta el 2025 con el Lommel SK

Redacción – El reconocido volante nacional, Bryan Ruiz, no ve con buenos ojos que Manfred Ugalde juegue en la segunda división de Bélgica.

La joya de la cantera morada fue vendido al consorcio del City Football Group, que envió al futbolista de 18 años al Lommel SK de la categoría de plata de belga.

La escuadra europea oficializó que el delantero tico firmó hasta el 30 de junio del 2025. En el conjunto verdiblanco forma parte de los clubes afiliados al consorcio.

Kurt Morsink, representante del jugador, reveló que la prioridad era colocar a Ugalde en el fútbol de Holanda o Bélgica, para que se desarrolle de gran forma en Europa.

A pesar de esa posición, Bryan Ruiz no está de acuerdo que Manfred firmara con un club de segunda, ya que le hubiese gustado verlo en un club de primera división.

Lea también: Bryan Ruiz le manda un fuerte mensaje a los ticos que hacen fiestas en media pandemia

El Capi de La Sele le preguntó a unos amigos en Bélgica sobre el Lommel SK, debido que desconocía de la existencia de este conjunto.

Bryan Ruiz se refirió al traspaso del canterano del Saprissa a Europa y señaló que le hubiese gustado verlo en un equipo de la primera división.

«A Manfred Ugalde yo lo he visto jugar y me parece que tiene mucho futuro. Ojalá que puedan llevarlo de buena manera e inclusive cuando me di cuenta del equipo que se iba, pregunté en Bélgica a unos amigos míos, porque no conocía al equipo.

Si iba a Bélgica bien, pero que fuera a un equipo de primera división, que es totalmente diferente, tal vez de mi parte no siento que sea lo mejor, pero yo no soy experto en ese sentido, creo que tiene gente que lo está trabajando.

Es de un grupo muy importante como el del Manchester City y ojalá puedan llevar por buen camino, al final desear lo mejor para él y que tengamos a un Manfred Ugalde en la selección por muchos años y va aportarnos mucho».

Ugalde cumplirá su sueño de jugar en el extranjero, tras brillar con el club morado, donde festejó 13 goles en el fútbol nacional y tres celebraciones en Liga Concacaf.