Ferias del agricultor podrán funcionar con estrictos protocolos

Redacción-Ante un aumento de casos, principalmente en la zona central de país, y tras un análisis epidemiológico interinstitucional, se tomó la decisión de elevar la alerta naranja a más cantones del país.

Así lo anunciaron en conferencia de prensa, el ministro de Salud, Daniel Salas; el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alexander Solís y la ministra de Planificación Nacional y coordinadora del equipo económico, Pilar Garrido.

Los cantones y distritos que se encuentran en condición de alerta naranja son:

Regulación de establecimientos para cantones en alerta naranja

Entre semana:

Podrá funcionar de 5:00 am a 7:00 pm la actividad comercial, salvo aquellos no habilitados como lugares de culto, parques públicos, bares y eventos de concentración masiva. Los hoteles podrán funcionar de lunes a domingo con un aforo de 50%.

Fines de semana:

Únicamente podrán funcionar: supermercados, farmacias, centros médicos, pulperías, abastecedores, panaderías, carnicerías, verdulerías, servicio a domicilio, suministros agropecuarios, veterinarios y de higiene, bancos, funerarias, ferreterías, cerrajerías, talleres de reparación de vehículos, motocicletas, llantas y maquinaria, y lubricentros.

En el caso de los supermercados, abastecedores, pulperías y minisúper, los fines de semana únicamente se habilita lo correspondiente a la sección de venta de alimentos, bebidas, abarrotes, suministros de limpieza e higiene, y necesidades básicas.

No habilitado: Los establecimientos restaurantes, salones de belleza, tiendas, cines, teatros y museos, lugares de culto, parques públicos, bares y eventos de concentración masiva.

Ferias del agricultor podrán funcionar con estrictos protocolos, y una franja diferenciada para adultos mayores de 5:00 am a 8:30 am.

Regulación para establecimientos en cantones en alerta amarilla (resto de país)

De lunes a domingo: Continúan en la fase 3 de reapertura en horario de 5:00 am a 7:00 pm, con autorización para funcionamiento de lugares de culto de máximo 75 personas, playas de 5:00 am a 9:30 am, hoteles al 50% y restaurantes, tiendas, museos, cines y teatros los fines de semana.

No habilitado: El funcionamiento de parques públicos, bares y eventos de concentración masiva.