Este 9 de julio se reportaron 649 casos nuevos

Redacción – El ministro de Salud, Daniel Salas, afirma que muchos ciudadanos rompen protocolos sanitarios, haciendo fiestas y molotes en medio de la pandemia.

Salas dejó saber su preocupación por el acelerado aumento en los casos positivos por el Covid-19. Solamente este 9 de julio se registraron 649 contagiados nuevos.

Costa Rica ya alcanzó un total de 6485 casos confirmados. Ese aumento amerita el adelanto de las medidas de cierra, según informaron las autoridades.

El jerarca volvió a reiterar que las personas con síntomas respiratorios son las que más transmiten la enfermedad, por lo que les pide a las mismas no salir de sus casas.

La situación del país es bastante complicada, por ello el ministro le pide colaboración la ciudadanía para acatar todas las medidas sanitarias correspondientes.

Daniel Salas compareció ante los medios de comunicación y le hizo una llamado a los costarricenses que siguen haciendo fiestas y molotes en media pandemia

«Las personas con síntomas son las que más transmiten la enfermedad, no estoy diciendo que los que no tienen síntomas no lo pueden transmitir. Los que tienen síntomas son los que más hacen esta difusión del virus. Vean lo complicado.

Yo con una orden sanitaria logró en el momento hacer un aislamiento para los que estoy detectando, pero y los que no, si muchos rompen los protocolos sanitarios, si no se están cuidando, si no guardan la distancia, haciendo fiestas y molotes, como se dicen en Costa Rica, esto es un asunto de buen comportamiento sanitario.

Insisto es una vez en cien año que tenemos una pandemia de estas características. La gente que anda con síntomas respiratorios con tos o fiebre que se quede en casa, se siente débil y con dolor de cabeza, es ahí cuando empezamos con más problemas».

Salas reitera la importancia del lavado de manos y de la mascarilla en medio de la pandemia, ya que son medidas eficaces para vencer al Covid-19.