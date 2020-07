Espíndola ha causado muchas expectativas en el equipo morado

Redacción- El defensor argentino, Esteban Espíndola, fue presentado con el Deportivo Saprissa esta tarde donde no hizo más que elogiar al club tibaseño.

Esteban fue presentado de una forma poco inusual, pues al no haber vuelos de Honduras a Costa Rica, se tuvo que hacer de forma virtual.

El defensor argentino, llega al equipo morado por un año donde espera dejar huella en la escuadra tibaseña.

«Es el paso más importante en mi carrera, por lo que representa Saprissa vengo a un equipo que es campeón, tiene una planilla muy importante».

Además, dejó claro que tiene que trabajar muy fuerte para ganarse un campo en el equipo, pues sabe y conoce de la calidad de sus compañeros.

«Yo soy muy pasional no puedo prometer que no sea sacrificio esfuerzo, así me lo enseñó mi padre, a través del esfuerzo ir aportando un granito de arena a este gran equipo.

Cuando uno pasa a ser parte de un equipo grande la exigencia es superior, la gente está acostumbrada a ganar, no es algo que me preocupe es bonito sentir esa presión a favor».

El argentino recuerda con cariño al River Plate, club que lo formó, sin embargo considera que este será el desafío más importante de su carrera al llegar a un equipo tan grande como el Saprissa.

«Agradecido con River fue quien me formó, este es un desafío diferente estoy con ansiedad de estar ahí».

Espindola se mostró agradecido con el apoyo incondicional que los aficionados al equipo morado le han mostrado desde hace varios meses atrás, cuando su llegada al Monstruo era solo un rumor.

El defensor tiene grandes expectativas de lo que será su paso por Tibás y espera ganarse un lugar en el equipo para retribuir a la afición todo el cariño que le han brindado.