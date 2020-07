Redacción- El conocido exfutbolista Alonso Solís levantó sospechas que volvió con su esposa Debbie Soto tras aparecer en la casa de ella.

Solís fue invitado al programa Fútbol al día de Multimedios de manera virtual, fue ahí donde se mostró en la casa de la guapa Soto.

Es importante mencionar que un sillón y una macetera fueron los elementos que delataron a Solís.

Es importante resaltar que las personas notaron eso debido a que Debbie Soto suele compartir fotos en ese lugar.

Según el medio La Teja, ambos le manifestaron que no volvieron y que se trata de un favor que le debía hacer Soto a Solis de unos documentos y en ese momento ocupaba hacer la transmisión.

“Alonso vino a hacer unos papeles del carro porque él necesitaba de mi ayuda porque está a nombre mío, no es que estamos intentando nada, lo que sí estamos tratando es de llevar las cosas en paz, tranquilos, llevar el asunto del divorcio en orden, sin intermedios, sin chismes ni odio», le manifestaron al medio.

El marichi comentó que debía hacer algunos tramites pendientes. “Ella solo podía en la noche, no hay ningún problema y como yo soy muy olvidadizo se me fue que tenía programa, cuando vi un mensaje de un mae de Multimedios le dije a ella que si podía hacer el programa ahí y me dijo que sí», dijo al medio.