Román Macaya descarta viaje en yate y afirma estar concentrado en atender pandemia

——————————————–*** RECORDANDO LA BALSA !!!!!——————————————–Esto que va a ver no tiene nombre ni apellido, ni mucho menos, perdón de Dios….Mientras el gobierno nos tiene LITERALMENTE INCADOS DE RODILLAS ROGANDO PORQUE NOS DEJEN TRABAJAR, los altos jerarcas se dan la vida de millonarios…Todos ustedes ya vieron al doctor CUBANO marín y primo de nacho santos, en un yate de lujo pescando en alta mar, cuando vean el video, los dos o tres ticos que quedan que no nos creían, con esto tienen que darse cuenta que JAMAS LES HEMOS MENTIDO !!!!, claro, no me refiero a la batería de troles de casa presidencial, que ya para esta hora deben de tener la excusa “perfecta” de por qué el marín que nos pasa confinando en la casa, mientras él sí puede ir en pelota a pescar en yate.Si a esta altura del texto no se le ha regado la bilis, espérese a que vea el videíto. PONGA MUCHA ATENCIÓN, escúchelo las veces que tenga que escucharlo para que le quede claro la clase de vacilada que nos están pegando estos aberrantes infernales. Tenían (claro, ya no) reservación para el próximo fin de semana en el mismo tour de millonarios, tanto el delincuente marín, como el innombrable mayaca…Casualmente, hoy mismo en la mañana, vi un post (que ahorita no puedo encontrar) donde alguien nos contaba en la habitación SUITE PRESIDENCIAL de un hotel de lujo en Guanacaste, donde se hospeda marín y su novia y desde donde transmitió con su celular, la plaza pública del miedo, inclusive, ese post relataba el costo millonario por noche de esa habitación.Aquí no hay nada de envidias ni nada parecido, lo que insistimos es en demostrarles que la pandemia (como la presentan) es SOLO PARA NOSOTROS, ellos están viviendo la vida de ricos y famosos CON NUESTROS RECURSOS, EN MEDIA PANDEMIA, CON SUS HIJOS MUERIÉNDOSE DE HAMBRE Y NOSOTROS ENDEUDADOS….. ALGO MÁS ???Claro, tomar sol (vitamina “D”) es buenísimo para combatir el virus, distraerse es buenísimo para combatir la depresión y tomar guarito es riquísimo para olvidarse del estrés…. Lástima que ni usted ni yo podemos hacer nada de eso !!!!Si mañana a primera hora macaya y marín no nos presentan la renuncia, esperen como medio millón de casos COVID positivos a medio día para desviar la atención de este desafortunado hecho tan lamentable, pero tan tan revelador.#juansalgado#CataVHick#PatricioVilleda#todossomospatricio#LosIgnorantes#LicShirleyM#JohnnySchmidt#AlChile#SOMOS_UN_EQUIPO_____#cuak_cuak

