El jugador de 24 años es de los grandes referentes de su club

Redacción – El volante nacional, Allan Cruz, se somete en el FC Cincinnati de la MLS a test del virus del Covid-19 que tardan entre tres o cuatro horas para dar el resultado.

En USA son muy estrictos con los cuidados contra la pandemia y Allan los ha vivido antes de cada entrenamiento, ya que le hacen a pruebas de saliva a él y sus compañeros.

Cruz asegura que los exámenes a los que se somete son parte del procedimiento ejecutado en la MLS, que ha regresado a la acción tras varios meses de inactividad.

Los resultados se revelan en solo unas horas. Eso demuestra lo avanzado que está la unión americana a comparación de Costa Rica, que tarda 48 horas o más.

Lea también: Tuma Martínez asegura que Manfred Ugalde no pasará del fútbol de Bélgica

El futbolista dio a conocer que ningún jugador o miembro del cuerpo técnico del FC Cincinnati ha dado positivo, gracias al exitoso procedimiento que siguen.

Allan Cruz conversó con 120 minutos de Radio Monumental y reveló que en su equipo se toman muy en serio el tema del virus y por ello, les hacen pruebas seguido.

«La primera vez que me hicieron la prueba de Covid-19 si me incomodó, pero ya después uno se va acostumbrando. Nos tienen bien cuidados y lo poco que me hice fueron como 20 pruebas para ver si uno está bien o no.

Compañeros y miembros del cuerpo técnico, ninguno salió positivo. En Cincinnati se maneja bien el tema de la pandemia, mucha gente está con los cuidados respectivos. Mi idea es del entreno a la casa, cuando llegamos al entreno nos hace la prueba de la saliva.

Todos los días son esas pruebas, duran entre tres o cuatro horas para que nos den si estamos positivos o negativos, que es lo importante que el equipo nos tiene atentos y con cuidados respectivos», afirmó Cruz a 120 minutos de Radio Monumental.

El futbolista no gozó de mucha regularidad en la MLS is Back, debido a un pequeño desgarro que lo aquejó y estima que dentro de una o dos semanas, ya este al 100%.