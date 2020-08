Refuerzos no veían acción desde marzo anterior

Redacción- El director técnico del Deportivo Saprissa, Wálter Centeno, cree que la falta de ritmo de Jimmy Marín y Daniel Colindres le pasa factura al Monstruo.

La derrota sufrida ayer en el duelo por la Supercopa ante el Herediano no fue el mejor compromiso para los refuerzos morados.

No obstante, Centeno piensa que la falta de de ritmo competitivo en estos dos futbolistas le genera un peso extra al equipo tibaseño.

Puesto que tanto Marín como Colindres no veían participación en un torneo oficial desde marzo anterior, además de que se tienen que adaptar a la idea de «Paté».

«Los dos desde marzo no juegan, no es escusa pero eso afecta, también que están llegando al equipo y todavía no han tenido el tiempo adecuado para adaptarse, pero eso es normal, ellos son muy bueno jugadores y esto es cuestión de tiempo, esta es nuestra tercera semana, le hemos dado énfasis a muchas cosas, creo que estamos claros que el torneo empieza el próximo sábado y conscientes de que va a ser tan difícil como hoy (ayer sábado)», afirmó técnico del Saprissa.

Los actuales campeones nacionales comenzarán la defensa de su corona el próximo fin de semana en el duelo donde recibirán al conjunto de Limón FC.

Choque correspondiente entre dos clubes ubicados en el grupo B, sector donde pelearán por uno de los dos puestos de clasificación.