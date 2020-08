Perro vive en un lavacar

Clientes se asombran al ver su fidelidad a la comida del restaurante

Redacción – Un perrito ahora es toda una figura en Desamparados, pues todos los días va a pedir pollo a un restaurante de la zona.

Se trata de «Howard», como le puso la administradora del restaurante Pollos Apí, Marianella Nieto, quien afirma que él va de lunes a viernes a pedir comida desde que el local se inauguró el 1° de junio de 2019.

«Nosotros lo vimos en la calle muy flaquito, entonces mi hija y yo optamos por comprarle una pieza de pollo de las que vendemos. Se le puso agüita, él comió y se fue. Al día siguiente, vino a la misma hora y así ha sido hasta hoy», explicó Nieto a AMPrensa.com.

Los rescatistas de Voluntarios de Corazón publicaron el caso, pues se presumía que se trataba de un callejero; sin embargo, posteriormente el personal de un comercio tipo lavacar indicó que es de ellos.

La preocupación empezó por la historia y porque algunos vecinos se preocuparon porque estaba delgado y sucio y pensaron que era callejero.

Este tierno vecino de Desamparados es muy querido por los clientes del restaurante, quienes incluso también le compran una o dos piezas de pollo para que él no pase hambre.

«Él es un perrito sumamente educado, se sienta frente al mostrador a esperar que le demos comida. No ladra, no molesta a los clientes, él espera que le llevemos la piecita. Muchas veces, los clientes son los que lo patrocinan. Él es muy agradable», contó la administradora del lugar.

Además, resaltó que él es muy desconfiado y miedoso porque probablemente en su pasado fue maltratado. Aún así, es bastante exigente con los platillos que, para él, son un manjar.

«Los clientes le han comprado comida y a veces él no come. Solo come lo que le ponemos nosotros los trabajadores del restaurante, se lo desmenuzamos y se lo enfriamos, porque no le gusta comer caliente», contó Nieto.

El perrito también a la carnicería La Choza, a la par del restaurante, donde también le dan de comer.

Nieto también confirmó a este medio que es el perrito que vive y duerme en ese negocio, y que su nombre original es «Trompas».

Según ella contó, el personal lo deja salir durante el día y él regresa al final de la tarde para pasar la noche dentro del local de lavado de autos.