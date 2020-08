Redacción. Con 40 votos a favor, de los 50 presentes, los congresistas aprobaron una autorización de préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de $504 millones, pidiendo a «gritos» una ruta de reactivación económica y criticando las pocas acciones para reducir el gasto público.

Los diputados de Liberación Nacional evidenciaron fuertes críticas, sin embargo, dijeron que votarían a favor.

Wagner Jiménez, diputado del PLN, lamentó que el Gobierno no presente las reformas estructurales necesarias y calificó de irresponsable al Gobierno que ha enviado ocho borradores de Ley de Empleo Público como una falta de claridad.

De igual manera, Paola Valladares, dijo que es una decisión crucial para el país y que debe llamar la atención de la oposición al gobierno por falta de acciones para aumentar las fuentes de empleo.

Roberto Thompson, diputado liberacionista, dijo que existe desconfianza en el equipo económico y asi lo demuestran los sectores que no quieren participar del proceso de diálogo del gobierno.

Además pidió más transparencia en las negociaciones con el FMI y más acciones para la reactivación económica.

Por su parte, el diputado del Partido Integración Nacional, Wálter Muñoz, dijo que teme por la venta de activos y las negociaciones oscuras que se puedan dar con el FMI.

Así lo hizo, Dragos Dolanescu, quien cuestiona acciones de las fracciones de oposición al aprobar créditos del gobierno hipotecando futuro de las nuevas generaciones.

Ana Lucía Delgado, diputada liberacionista, aseguró que el Gobierno pone otra vez a esta Asamblea Legislativa contra la pared para que resuelva el problema fiscal y que resuelva el problema de deuda interna.

«Esta ayuda presupuestaria no suma más endeudamiento, por el contrario, genera ahorro sobre los intereses de una deuda que financia un presupuesto aprobado. Deuda creciente que llevará a Costa Rica a un endeudamiento al cierre del 2020, del 70% del PIB y a un deficit fiscal que va a alcanzar casi el 10%», destacó.

Este crédito cambia deuda interna cara del 6%, 7%, 8% y 9%, la cual pagamos todos los costarricenses, por deuda externa barata, a una tasa del 1,55 %, por lo que NO se dará un cheque en blanco.

El Gobierno debe entregar con transparencia la ruta de reactivación económica, escuchar los sectores, presentar un plan de consolidación fiscal a mediano y largo plazo, así como transparentar los posibles acuerdos frente al organismo internacional, de lo contrario, no podrá contar con esta diputada para lo que viene.

El diputado independiente, Erick Rodríguez, manifestó que ¿por qué el Gobierno no nos dice qué es lo que se va a negociar con el FMI? la culpa de los problemas económicos no se deben a la pandemia sino un gobierno gastón, que no se preparó para ninguna emergencia.

«El daño que se le hizo a la economía no se va a cobrar hoy, con estos préstamos, se le da un pellizgo al burro pero a pellizgos no se mata un burro», destacó.

José María Villalta, diputado del Frente Amplio, dijo que no se sabe que ha negociado el Gobierno con el FMI por eso va a votar en contra.

Laura Guido y Paola Vega, diputadas del PAC, aseguraron que este reacomodo de la deuda lo único que hace es mejorar las condiciones y cambiar deuda cara por barata.

Así lo hizo también, el diputado del PAC, Enrique Sánchez, quien dijo que este préstamo tiene algunas particularidades porque los intereses son más bajos y se ahorra dinero y no aprobar son gasta $50 mil más por día en los intereses de la deuda y este préstamo representa una clara señal del Gobierno de Costa Rica de alcanzar acuerdos.