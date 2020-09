Solo tienen una ambulancia en Paraíso y no estaba disponible

Redacción – La Cruz Roja Costarricense informó a AMPrensa.com que abrió una investigación por el caso de un hombre que esperó casi tres horas por la llegada de una ambulancia al Juzgado Contravencional de Paraíso.

El encargado de Seguridad Institucional de la Cruz Roja, Jesús Escalona, indicó a este medio que escucharán las grabaciones para ver si hubo falta.

«Nosotros, ante la información publicada, hemos abierto una investigación interna. Vamos a escuchar las llamadas para saber si algo de lo que se dijo, está fuera de lo que está establecido por nuestra institución», resaltó el vocero.

Se trata un ciudadano de apellido Cortés, usuario que llegó a hacer una diligencia al Juzgado, pero aparentemente se contracturó la lumbar al agacharse para tomar unos artículos de su maletín.

Los funcionarios llamaron al 9-1-1 a las 7:30 de la mañana, pero la ambulancia llegó casi tres horas después.

A las 10:20 de la mañana, Cortés fue trasladado y atendido por funcionarios de salud.

Escalona explicó que la institución no niega atenciones a los pacientes, únicamente clasifica y da prioridad a las emergencias.

«Efectivamente recibimos el incidente generada al 9-1-1. Por la descripción del caso, lo que estaba presentando era una lumbalgia, entonces es importante recordar que, si bien genera dolor, no califica como emergencia, no corre peligro una vida. Por ende, el operador de la Cruz Roja les explica que no calificaba como emergencia para valorar que el paciente fuera trasladado por medios propios», explicó Escalona.

Agrega que, hasta donde él tiene conocimiento, el operador atendió una segunda llamada y les indicó que sí les daría el servicio de traslado en ambulancia, pero requería un tiempo de espera porque solo contaban con una unidad en Paraíso.

«La grabación nos permitirá saber cómo se dio la situación y cuáles fueron las respuestas del operador que estaba disponible en el momento», aclaró.

Indica que si un usuario llama para ser trasladado a un centro médico e indica que no tiene medios para hacerlo por cuenta propia, la Cruz Roja le brinda el servicio, siempre y cuando tengan unidades disponibles para atenderlo.

La falta de unidades y de recursos en esta institución es una realidad. Incluso, el 25 de agosto anterior, los diputados aprobaron destinar al año ₡3.500 millones a la Cruz Roja por la crisis económica que están pasando.

El jefe de operaciones del 9-1-1, Marvin Palma, informó a AMPrensa.com que ante la primera llamada que recibieron para este caso, aplicaron el procedimiento para pasar la llamada a la Cruz Roja.

«La Cruz Roja tiene sus procedimientos, tengo entendido de que le dieron las recomendaciones a seguir al señor», indicó Palma a este medio.

Sin embargo, el 9-1-1 solo tiene la tarea de tramitar la llamada.