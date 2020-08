Redacción- El conocido Chef y exparticipante de Dancing With The Stars, Daniel Vargas, publicó una fotografía en sus redes junto a una guapa mujer y levanta sospechas de su nuevo amor.

«La felicidad estimula más felicidad; lo positivo conduce a cosas positivas; y lo bueno trae consigo cosas buenas», manifestó Carvajal junto a la foto con la mujer.

La guapa mujer se llama Viviana García y es diseñadora de interiores.

Su físico conjugado con la cocina enamora a cientos de mujeres, quienes en cada esquina de las redes sociales le envían piropos.

Es importante mencionar que el conocido chef tiene una hija y estudió artes culinarias en España.

Hasta el momento el exparticipante de Dancing With The Stars no ha confirmado la relación y se estaría tratando de un rumor en redes.