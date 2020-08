¿¿¿Será que a este TIPEJO se le olvida que TODOS estamos expuestos a contraer el virus y que más rápido cae un hablador que un cojo??? ME DA NÁUSEAS ESTE TIPO DE GENTE. NÁUSEAS y acá me estoy controlando para no decirle todo lo que me pasa por la mente.Asquerosidad de declaraciones 😠😠😠😠Se ganó el premio al indeseable del día."Si así cuida al padre, ¿Cómo nos cuidará a nosotros" dijo el diputado Erick Rodríguez Steller hoy en referencia al Dr. Salas y su papá.¡Qué falta de todo! ¿Y saben qué es lo peor? Que el caballero es funcionario del Ministerio de Salud 🤦🏻‍♀️ pero ahora está con permiso por haber sido elegido diputado. 😑😑😑😷😠😠😠😠😠😑😑😷

