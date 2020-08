El delantero marcó doblete en la Supercopa

Redacción – El atacante nacional, Jonathan McDonald, señala que ya entiende porque el Team es el club más ganador de la década, gracias a la unión que hay.

McDonald guió al Herediano al título de la Supercopa, gracias a su doblete conseguido ante el Saprissa, que volvió a sufrir del olfato goleador del ariete.

Las anotaciones de Big Mac son claro ejemplo de su poderío, que se siente muy querido, respetado y apreciado en las filas del cuadro florense.

El camerino de Team recibió a Jonathan con los brazos abiertos desde el día uno, por lo que desde ese momento, el futbolista entendió el buen ambiente en el grupo.

A sus 32 años, el jugador ha vuelto a sentirse cómodo, ya que al parecer en sus días con Alajuelense sufría de mucha presión y de momentos complicados.

El futbolista volvió a salir campeón tras varios años de sequía y entendió porque es el equipo más ganador de la última década en el fútbol nacional.

«La verdad es que el camerino me recibió bien, desde el día uno. Yo firmé mi contrato y ya empezaron a darme la bienvenida, algunos otros jugadores en redes sociales empezaron a darme la bienvenida y eso habla del grupo que tenemos.

La verdad es que me recibieron muy bien, no esperaba que el recibimiento fuera de esa forma. Si bien cierto tengo jugadores o compañeros ahora, que los tuve en el otro lado, entonces eso también me ayudó. También tengo amigos que los tengo en el grupo.

Todas esas cosas me ayudaron para la adaptación rápida, yo llegué anuente a asumir mi rol a lo que me tocara hacer, así que me siento contento de estar en un grupo como este, ya entiendo porque es el equipo más ganador de la década«, afirmó McDonald.

En los últimos 10 años, Herediano ha ganado siete títulos nacionales y una Liga Concacaf en el 2018. Esos cetros han despertado la envidia de aficionados de otros clubes.

McDonald buscará formar parte de esa ganadora historia del Team, que se ilusiona con la dupla conformada entre Yendrick Ruiz y Big Mac para el Apertura 2020.