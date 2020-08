Redacción. La Promotora de Comercio Exterior (Procomer) inició esta semana la quinta convocatoria del Concurso Crecimiento Verde, con el apoyo de socios estratégicos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación Costa Rica – Estados Unidos.

Para eso, seleccionará a 50 pequeñas y medianas empresas para que desarrollen proyectos como certificaciones e innovaciones ambientales de procesos y productos que busquen la eficiencia energética, fomento de energías renovables, la reducción de emisiones, uso de agua y gestión integrada de residuos.

Las empresas pueden plantear proyectos para ser financiados, en las siguientes categorías:

1. Obtención de certificaciones, en la cual se brindarán hasta $10 mil de apoyo en fondos no reembolsables.

2. Innovación ambiental en procesos o productos, donde las pymes obtendrán hasta $12 mil de apoyo en fondos no reembolsables.

3. Obtención de certificación e innovación ambiental en procesos o productos, que otorgará hasta $15 mil de apoyo en fondos no reembolsables.

Pedro Beirute, gerente General de Procomer, aseguró que en momentos de tanta incertidumbre y desafíos estamos muy complacidos de apoyar esta nueva convocatoria de nuestro programa de Crecimiento Verde.

«Invitamos a las pymes costarricenses a sumarse a este programa de reconversión productiva que ha beneficiado a 156 empresas hasta el momento», destacó.