El «fichaje bomba» del León se acostumbró a ligas de mayor contacto como la Premier League en la que no se fingen tantas faltas

Redacción- El referente de la Liga Deportiva Alajuelense, Bryan Ruiz, criticó la poca dinámica que se ve en el fútbol nacional por lo jugadores que fingen faltas.

Los constantes reclamos de jugadores por algunos contactos fueron detectados por el número 10 del cuadro erizo en su regreso al fútbol nacional.

Ruiz militó en distintos clubes fuera de Costa Rica por más de 14 años, periodo en el que militó en ligas de gran contacto como la Premier League de Inglaterra.

Por lo que los reclamos de futbolistas ante pequeños roces y los señalamientos de los árbitros no son bien vistos por el volante ofensivo.

“Es algo que tenemos que cambiar e inclusive se lo dije a los árbitros que nosotros tenemos que dedicarnos a jugar y dejar de estar reclamando. Eso le facilita el trabajo a ellos y a nosotros dentro de la cancha también e inclusive al fútbol nacional también», declaró luego de la derrota ante Guadalupe FC para Columbia Deportiva.

El también capitán del León ya debutó en el Apertura 2020 al ingresar de variante al minuto 55 en el duelo ante los guadalupanos.

Por lo que pudo ver de primera mano lo cortados que son los partidos en la primera división nacional por los señalamientos arbitrales.

“Creo que el Fair Play no es tirar la bola, es levantarse si puede continuar… Es algo que tenemos que cambiar el fútbol es un deporte de contacto y si no hay mala intención si no hay una jugada realmente seria deberíamos aprender a levantarnos y seguir el partido”, finalizó el dos veces mundialista con La Sele.

Ruiz espera que este aspecto comience a cambiar en el fútbol nacional y cada vez se cuente con mayor ritmo y menos parones por faltas.

El próximo partido de La Liga por campeonato nacional será de visita ante el Herediano, choque que se efectuará en el Estadio «Cuty» Monge de Desamparados.