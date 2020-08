Redacción – Un padre confundido por lo que estaba sucediendo, pensó de inmediato en proteger su vida y la de su hijo cuando percibió las explosiones dadas en Beirut, capital de Líbano.

En el viral vídeo se observa cuando el padre toma en brazos al menor y busca alguna forma de que ambos estén seguros; sin embargo, no sabe qué hacer con exactitud.

Además, se puede ver que ambos viven en un edificio, por lo que la vibración y el estruendo se percibió más fuerte.

This video of a father in #Beirut trying to comfort and protect his son from the blast moved me to tears, So surreal and this is extremely sad. Wonderful Dad.#PrayForLebanon🤲🤲🤲#prayforbeirut🤲🤲🤲 pic.twitter.com/jzWoXst30m

— Mohamed Ali Hayow (@HayowAli) August 4, 2020