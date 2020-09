Desapareció tras ser arrastrado por una gran ola el pasado jueves

Redacción- El Alcalde del cantón de Escazú, Arnoldo Barahona, se unió este domingo a la búsqueda del joven desaparecido en el mar de Jacó el pasado jueves.

Las labores realizadas por los cuerpos de rescate cuentan hoy con la colaboración de 10 personas provenientes del cantón josefino.

Puesto que Barahona se trasladó junto con seis personeros de la Policía Municipal de Escazú (PME) y tres voluntarios.

El despliegue también cuenta con tres vehículo y un dron para así poder contar con una visión aérea del mar.

Este grupo de escazuceños se pusieron a disposición del trabajo que realizan las autoridades del Garabito.

Quienes desde el jueves se encuentran buscando al joven identificado como Aldo Miranda de 22 años de edad.

El joven fue arrastrado por una gran ola pasado el medio día, incidente que puso a correr al los guardacostas de Jacó.

LEA TAMBIÉN: Mario Redondo pide ayuda para sueño de mamá de Allison de tener casa propia

Puesto que Miranda se encontraba junto con otros cuatro amigos, los cuales sí lograron ser rescatados por los expertos.

No obstante, Miranda no contó con la misma suerte y hasta ahora no ha sido ubicado pese al gran esfuerzo que realizan las autoridades.