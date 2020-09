Redacción – El pedalista nacional, Andrey Amador, se ha convertido en el soldado raso del INEOS Team en el Tour de Francia 2020, gracias a su gran desempeño.

Andrey tuvo otra vez un papel trascendental con el INEOS Team, a pesar que en los 2,5 kilómetros la organización reportó que el tico sufrió la picadura de un insecto.

El cuerpo médico del INEOS atendió rápidamente al nacional y se le autorizó que iniciará el camino de la ruta de 160,5 kilómetros entre Sisteron y Orciéres – Merlette.

A pesar de todo lo sucedido, el costarricense ayudó de gran forma a sus capos para que desde la segunda etapa marquen la pauta en la prestigiosa carrera gala.

El recorrido fue de media montaña, por lo que los escaladores de las diferentes escuadras sacaron a relucir su potencial.

Primoz Roglic conquistó la 4ª etapa del Tour de Francia tras ser el más fuerte en el tramo final de la jornada, donde sacó a relucir su bagaje en el deporte.

El pedalista esloveno sumó su tercera victoria desde que compite en el Tour. Su triunfo fue celebrado por todo lo alto por su equipo, Jumbo-Visma.

El top cinco se completa con Tadej Pogacar del UAE Team Emirates, Guillaume Martin del Cofidis, el colombiano Nairo Quintana del Team Arkea y Julian Alaphilippe.

Fue tan notable el trabajo del costarricense, que ayudó para que el capo del INEOS, el colombiano Eagan Bernald, quien ya ocupa el sexto lugar en el lugar general.

The INEOS Grenadiers have moved to the fore with @Andrey_Amador and @kwiato helping to place Bernal and Carapaz ahead of the final 5km. We're waiting for the first attack #TDF2020

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 1, 2020