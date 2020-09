Equipos de los ticos están en la misma categoría pero en diferentes grupos

Redacción- Celso Borges podría enfrentar a otro tico en la tercera división de España, donde jugará con el Deportivo La Coruña la próxima temporada.

El experimentado volante nacional jugará nuevamente en el Deportivo La Coruña, quien recientemente descendió a la Segunda B, la cual es la tercera división española.

Por lo que el tico tendrá como objetivo principal ayudar a su equipo a regresar a la primera división. Sin embargo, Borges tendrá en el torneo la oportunidad de enfrentar a un costarricense que milita en la misma categoría.

Se trata del joven portero tico, Patrick Sequeira de 21 años, quien ya suma una importante cantidad de participaciones con su escuadra el Real Unión Club, al cual llegó en el 2017.

Sequeira ha logrado consolidarse en el fútbol español, recibiendo buenos comentarios del cuerpo técnico de su equipo e inclusive ha logrado llamar la atención de los medios de comunicación europeos.

Por su parte, Celso es un viejo conocido del Deportivo, ya que llegó en la campaña 2014-15 y fue ficha del club por tres temporadas y media, logrando ganarse el cariño de la afición.

«Es cierto que no conozco la categoría, pero no es nada nuevo. En pretemporadas jugamos contra muchos equipos de Segunda B, vi algunos con buenas infraestructuras y calidad. No sé todavía qué esperar, pero voy preparados para todo», afirmó Celso a La Voz de Galicia.

En el tiempo que vistió la casaca blanquiazul el volante disputó un total de 111 juegos y anotó en 15 oportunidades, escribiendo su nombre en letras doradas dentro del club.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que para que los ticos se vean la cara sus escuadras tienen que ser las mejores de sus grupos para así poder disputar algún juego de las instancias finales.

Ambos ticos esperan tener buenas actuaciones con sus clubes en la temporada para que acaparar la atención de los reflectores y que sean seguidos de cerca por su buen nivel.

En la categoría participan 102 equipos. Deportivo de la Coruña está agrupado en el grupo de Galicia y el Real Unión está en el País Vasco.