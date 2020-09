Ha sido estelar en los tres partidos que han disputado los tibaseños hasta el momento

Redacción- El volante del Deportivo Saprissa analiza vídeos de todos los partidos del Monstruo para evaluar su rendimiento personal.

Sus actuaciones en los tres compromisos disputados hasta el momento no terminan de satisfacer las exigencias de la afición morada.

No obstante, la cuarentena a la que se tuvo que someter todo el equipo comandado por Wálter Centeno le pasa factura al experimentado futbolista.

Puesto que el jugador oriundo de Alajuela llegó al equipo comandado por Wálter Centeno con una seguidilla de cinco meses sin ver participación.

«Hoy fue un partido difícil (miércoles contra San Carlos), la cancha es complicada, hay que mejorar partido tras partido siempre lo he dicho, uno no se queda solo con si se hizo un buen partido o no, uno trata de ver el vídeo, ver el partido después para corregir errores y mejorar en fases que uno falló para el partido siguiente ver qué se hace mejor», comentó el exlegionario.

Saprissa estuvo fuera de participación en el Apertura 2020 durante casi un mes, puesto que debutaron con victoria ante Limón el pasado 15 de agosto.

Pero desde el 22 de agosto tuvieron que ingresar a cuarentena tras registrarse dos casos positivos dentro del plantel.

«Para nosotros ha sido complicado, venimos de un parón difícil, luego de que habíamos empezado el torneo con un buen partido, después descansamos un mes lamentablemente volvimos a Estadio Saprissa para jugar contra Jicaral, nos costó, más que todo en la segunda parte y hoy (miércoles) volvemos a acumular minutos que es lo que queremos, conocernos más, en la parte física ir ganando ritmo y proponer lo que el profe quiere», finalizó el futbolista de 35 años de edad.

Pese a la afectación del virus dentro del equipo, Saprissa se mantiene invicto en el certamen, con dos victorias y un empate.

Racha que intentarán mantener mañana sábado cuando visiten al conjunto de Sporting FC en un duelo directo por el segundo lugar del grupo B.