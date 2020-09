Redacción. Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia mostraron su preocupación por el poco avance que ha tenido la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) en la construcción de infraestructura en el país.

La diputada, Mileidy Alvarado pidió explicaciones a la ministra de Educación, Guiselle Cruz y Geovanny Rodríguez, director del Fideicomiso Educativo, quienes comparecieron para explicar los avances del fideicomiso educativo y la construcción de las obras.

Alvarado externó su preocupación en el sentido de la gestión del fideicomiso para llevar a cabo 103 proyectos que no se pudieron ejecutar y debatió sobre las proyecciones, a pesar del esfuerzo y no poder lograr los proyectos.

“Yo noto una gran irresponsabilidad o no hay eficiencia, no sé cuál es la palabra, ya que 48 centros pendientes y ocho centros suspendidos, viendo la gran necesidad y eso me preocupa mucho, ahora presentan un nuevo proyecto para el rezago de las obras”, cuestionó la diputada Alvarado.

Guiselle Cruz señaló que la infraestructura educativa en el país es una emergencia nacional y por eso, se ha venido haciendo esfuerzos no solo en la reorganización de la DIEE sino apoyando mucho las Juntas de Educación para ir avanzando con los proyectos y el plan de inversión 2020 tiene ahora esos recursos porque estaban en la caja única del Estado.

“Con respecto al fideicomiso hay lecciones aprendidas, y es importante revisar los tiempos que se duraron, hasta que fuera la Ley de la República, la conformación de la Unidad Ejecutora y el proceso de la misma figura”, explicó la jerarca.

La Ministra explicó que han ido avanzando en el proceso de reorganización de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), agregó que ya quedó finiquitado ese proceso, con un nuevo organigrama, donde han venido haciendo esfuerzos desde el 2019.