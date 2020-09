Matosas comunicó su salida antes de un amistoso ante Uruguay

Redacción- Gustavo Matosas: El aburrido técnico que cumple un años de haber abandonado a La Sele, vive en el olvido tras su decisión que enojó a los costarricenses.

Hoy se cumple un año de que los ticos inmortalizaran una frase que los hizo sentir en su momento traicionados, pues el entonces técnico de La Sele, Gustavo Matosas, anunció su salida a pocas horas de enfrentar un amistoso contra Uruguay.

Hasta el dia de hoy el único reconocimiento que tiene el técnico uruguayo en haber convertido en monarcas del fútbol mexicano al Club León, donde es ídolo de la afición.

Este título y las palabras bonitas que lo caracterizan al hablar del fútbol lo hicieron ganar la confianza de distintos equipos para que estuviera en el banquillo sin embargo, en ninguno tuvo éxito.

«No sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido porque no tienes a los jugadores», expresó el estratega.

Con estas palabras el técnico causó revuelo en los seguidores del fútbol nacional, pues desde su llegada al país fue bien recibido y contó con el apoyo de los ticos.

Sin embargo, Matosas demostró que el problema era ser el técnico de una selección, pues a los pocos días de dejar a Costa Rica sin entrenador firmó con el Atlético San Luis.

Club donde los resultados no lo acompañaron y se vio envuelto en un escándalo por corrupción mismo por lo cual se mantuvo alejado de las canchas.

Matosas ahora dio un giro a su carrera en el balompié y optó por tomar un puesto gerencial en la escena del fútbol mexicano, no estará en el papel principal, no tendrá el reflector que tanto le gusta y no exhibirá su tendencia a la moda.

Pues ahora será el encargado de la presidencia deportiva del Club Veracruzano de Fútbol Tiburón, equipo que pertenece a la Liga de Balompié Mexicano (LBM).

Con esta nueva etapa, Gustavo Matosas pretende dejar en el olvido todas los episodios polémicos vividos estando en el banquillo de los distintos equipos.