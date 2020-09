Reducto podría tener un cambio de gramilla próximamente

Redacción- El propio director técnico de Limón FC, Luis Fernando Fallas, cataloga la cancha del Estadio Juan Gobán Quirós como un planché.

Los caribeños no han disputado ni un solo partido en su reducto debido a que se encuentran en planes de cambiar la gramilla.

Puesto que en los últimos años ha sido muy criticada por cada uno de los equipos que enfrentan a la Tromba del Caribe en condición de visitantes.

El deterioro del césped sintético inclusive pone en riesgo la integridad de los futbolistas, puesto que la superficie termina siendo muy dura para la correcta practica del juego.

“No me gusta hablar de nuestro estadio. No me gusta hablar del Ebal Rodríguez porque la gente va a decir ‘este se excusa por todo’, en realidad, no es así. Hoy (ayer), Kareem Mclean no está en la alineación porque tiene una lesión a nivel lumbar, provocada por el estado de la cancha nuestra que es completamente un planché, está en muy malas condiciones», comentó el estratega.

Fallas también reveló que otros jugadores de su plantel atraviesan por la misma situación, pero aún así han decidido jugar pese a las molestias que presentan.

La casi nula amortiguación que tienen los futbolistas a la hora de trotar o realizar otros movimientos le ha pasado factura en la parte baja de sus espaldas.

«Aparte de eso, tenemos casi 12 jugadores con los mismos síntomas, los cuales, están jugando así”, agregó.

Limón ha tenido un mal arranque del certamen, puesto que en cuatro compromisos realizados hasta el momento solo ha sumado tres puntos.

Aspecto que ya los preocupa, puesto que en caso de continuar con su bajo rendimiento podría terminar disputando la serie para determinar al peor equipo del certamen.