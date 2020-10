Piden solucionar puntos que quedaron en el limbo

Redacción – Los transportistas de estudiantes lograron un acuerdo con el Consejo de Transporte Público (CTP) tras aproximadamente nueve días de manifestación; sin embargo, aún hay «cabos sueltos» que piden solucionar.

En el documento del CTP, del cual AMPrensa.com tiene copia, se indica que ya este sector puede realizar viajes ocasionales (tipo excursiones) mientras tengan el permiso vigente y que la restricción vehicular sanitaria se los permita.

No obstante, aún no están 100% satisfechos porque hay transportistas que tienen el permiso vencido al ofrecer el servicio a escuelas y colegios con la modalidad internacional, la cual actualmente se encuentra en vacaciones -por ende, el permiso no está vigente-.

«Nos faltan dos modalidades que quedaron por fuera: los compañeros que trabajan bajo subcontratación donde un intermediario contrata las busetas y permiso sale a nombre de otra persona, no del transportista. La segunda es hacia los compañeros que tienen el permiso vencido porque el centro educativo trabaja bajo la modalidad norteamericana», indicó a este medio el vocero del sector, Michael Bejarano.

Pese a que aún trabajan para que estos puntos sean solucionados, ya sienten un pequeño alivio porque van a poder trabajar y generar ingresos.

Las manifestaciones empezaron el 22 de setiembre, donde llegaron desde las 5:30 de la mañana a la casa del presidente Carlos Alvarado.

El pasado 18 de setiembre, el CTP comunicó que las unidades de transporte de estudiantes podpuan circular con restricción vehicular de dos días a la semana, pero sin ofrecer servicio remunerado de ningún tipo, según establecieron.

Es por eso que iniciaron las protestas y se llegó a un acuerdo este 29 de setiembre.