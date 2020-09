Redacción– El youtuber «Luisito comunica» pide disculpas tras recibir criticas por «sexualizar»a la mujer en una foto.

En las últimas horas, el mexicano dio a conocer una foto promocionando una botella de alcohol de mezcal y la crítica tuvo que ver por la forma en que lo hizo: su novia Ary Tenorio mostró su parte trasera y Luisito escribió: «Avisada estás».

El conocido youtuber que tienen màs de 50 millones de seguidores en sus redes recibió muchas comentarios de personas indignadas y decidieron señalar al youtuber por sexualizar a la mujer y por tratarla igual que a un objeto.

«Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso.

Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar”, dijo en Twitter.

Luisito agregó que todo se trataba de una broma como muchos han sido parte de una cultura que normaliza ‘bromas’ que jamás debieron ser graciosas.

“Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza ‘bromas’ que jamás debieron ser graciosas. Ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico”, agregó Luisito.