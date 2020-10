Redacción – El mítico equipo italiano, AC Milan, ha demuestra su calidad y gran nivel con un triunfo clave en la UEFA Europa League, donde han dejado buenas sensaciones.

Los rojinegros recibieron en San Siro al Sparta Praga de República Checa, que salió derrotado con marcador por 3-0 ante el reconocido conjunto europeo.

AC Milan se dejó los tres puntos, gracias a los goles de Brahin Díaz al minuto 24, Rafael Leao al minuto 57 y Diogo Dalot cerró el triunfo milanista al minuto 66.

3 points, top of Group H and the run goes on! ❤️🖤

Tre punti e vetta solitaria del Gruppo H 💪#MilanSparta #UEL #SempreMilan pic.twitter.com/mDTzAKZlwo

— AC Milan (@acmilan) October 29, 2020