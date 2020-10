Alajuelense tiene una de las mejores canteras del país

Redacción – El gerente deportivo del León, Agustín Lleida, blinda promesas de Alajuelense con una millonaria cláusula, debido a la calidad de jugadores.

Lleida asegura está feliz por la calidad de futbolistas jóvenes de la institución eriza, que en el presente Apertura 2020 se han lucido con un trabajo de punto fino.

Carlos Mora, Jurguens Monetenegro, Fernán Faerrón, Alonso Martínez y entre otros más, son parte de la grandes perlas del Equipo de su Gente.

El directivo tiene claro que un jugador como Jurguens no puede tasarlo en $2 millones, pues tiene claro que no puede tener ese valor, porque no tienen una oferta así.

A pesar de la juventud, estos «cachorros» han mostrado mucha calidad y jerarquía, que les ha valido gran cantidad de elogios de parte del liguismo en todo el país.

Esas cualidades de los jóvenes del León hacen que Lleida le tenga una clausula mínima de $ 400 mil (₡241 millones), por lo que las ofertas menores no serían ni observadas.

Agustín Lleida conversó con ESPN Costa Rica y reveló que los días de las ventas baratas quedaron atrás en Alajuelense, debido a la clase de sus jugadores.

«Puedo decir que un jugador vale lo que quiera, pero hasta que no tenga una cifra concreta por ese jugador no puedo decir que Jurguens Montenegro vale $2 millones, pero es mentira, no vale eso, pero es mentira, no lo vale.

Puedo decir que aquí hay jugadores muy jóvenes que lo están haciendo bastante bien, Jurguens Montenegro, Fernán Faerrón, Carlos Mora, son jugadores sub-20, ellos podrían estar ahí. Por su juventud, jerarquía y lo bien que lo están haciendo.

Eso que se iba jugadores por $ 150 mil o $ 250 mil ya eso no va a pasar, un jugador de este tipo con grandes cualidades y con grandes oportunidades de crecer en el extranjero, hasta ser revendido, va a estar muy difícil que se vayan por menos de $ 400 mil», afirmó Lleida a ESPN Costa Rica.

Alajuelense se propone empezar a vender jugadores de la cantera próximamente, ya que gracias al CAR de Turrúcares han logrado formar jóvenes con mucha calidad.