Los erizos buscarán sacar la faena ante los dominicanos

Redacción – El entrenador del León, Andrés Carevic, asume regreso de Alajuelense a Liga Concacaf con la ilusión de trascender en el certamen regional.

Los manudos están listos para enfrentar al Cibao FC de República Dominicana, al cual le guardan un enorme respeto, a pesar de venir de un país con poca tradición en el fútbol.

La escuadra eriza vuelve a la palestra internacional tras tres años de ausencia, por lo que el duelo ante los caribeños tiene un sabor especial para los liderados por Carevic.

El Equipo de su Gente está muy ilusionado para el partido de este jueves a las 4:00 pm, donde buscarán darle una gran alegría a la numerosa afición rojinegra.

Andrés Carevic habló previo al compromiso y dejó claro que respetan al cuadro dominicano, pero señala que buscarán trascender en el torneo del área.

«Siempre jugar un torneo internacional es muy importante, no solo para jugadores, cuerpo técnico, si no que para la institución. Claro que estamos ilusionados por arrancar este campeonato, yo digo que no hay que mirar mucho más allá.

Hay que pensar en el primer partido. Va ser un partido difícil, a pesar de que digan es un equipo de República Dominicana, siempre respetamos a todos, valoramos, tienen buen equipo y entonces nosotros debemos hacer nuestro trabajo y sacar el resultado en casa.

Lógico que por el parón que tuvimos, estamos un poco mermados. Pero creo que ese conjunto integral que tenemos tratar de plasmarlo en este torneo internacional. Siempre es importante jugar en casa y este primer partido aprovechar la localía», dijo Carevic.

El estratega erizo buscará colocar a su mejor once en la cancha, con el fin de poder ir en busca de la victoria ante el club dominicano, que promete dar la pelea en Alajuela.